До сих пор не выявлен источник вспышки Covid-19 в пансионате "Марснени"
Foto: LETA

До сих пор не выявлен источник заражения Covid-19 в центре социального ухода "Марснени" в Приекульском крае, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Centrālā laboratorija.
centrala-laboratorija-logo

На данный момент в "Марснени" зарегистрировано 44 инфицированных Covid-19. О 30 зараженных стало известно 15 мая, а остальные случаи были выявлены до 23 мая. Среди инфицированных есть и постояльцы, и работники центра социального ухода.

Старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина сообщила агентству LETA, что в связи с массовым заражением в "Марснени" разработаны дополнительные рекомендации, направленные на устранение новых случаев массового заражения Covid-19.

Как сообщалось, Госполиция начала ведомственную проверку в связи со вспышкой вируса в "Марснени".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form