До сих пор не выявлен источник вспышки Covid-19 в пансионате "Марснени"

До сих пор не выявлен источник заражения Covid-19 в центре социального ухода "Марснени" в Приекульском крае, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
На данный момент в "Марснени" зарегистрировано 44 инфицированных Covid-19. О 30 зараженных стало известно 15 мая, а остальные случаи были выявлены до 23 мая. Среди инфицированных есть и постояльцы, и работники центра социального ухода.
Старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина сообщила агентству LETA, что в связи с массовым заражением в "Марснени" разработаны дополнительные рекомендации, направленные на устранение новых случаев массового заражения Covid-19.
Как сообщалось, Госполиция начала ведомственную проверку в связи со вспышкой вируса в "Марснени".