До сих пор не выявлен источник вспышки Covid-19 в пансионате "Марснени"

До сих пор не выявлен источник заражения Covid-19 в центре социального ухода "Марснени" в Приекульском крае, сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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На данный момент в "Марснени" зарегистрировано 44 инфицированных Covid-19. О 30 зараженных стало известно 15 мая, а остальные случаи были выявлены до 23 мая. Среди инфицированных есть и постояльцы, и работники центра социального ухода.

Старший эксперт департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгита Дорожкина сообщила агентству LETA, что в связи с массовым заражением в "Марснени" разработаны дополнительные рекомендации, направленные на устранение новых случаев массового заражения Covid-19.

Как сообщалось, Госполиция начала ведомственную проверку в связи со вспышкой вируса в "Марснени".