"До тех пор, пока будем свободны". В этом году Riga Pride пройдет в сотрудничестве с Киевским прайдом

После 14-летнего перерыва в Ригу возвращается Riga Pride. В этом году столичный прайд выразит поддержку и солидарность ЛГБТ+ сообществу в Украине и пройдет совместно с Киевским прайдом под лозунгом "До тех пор, пока не будем свободны". На неделе прайда с 13 по 19 июня в городе пройдут мероприятия, дискуссии, мастерские, выставки и концерты. 18 июня в 12:00 организаторы прайда приглашают присоединиться к большому "Шествию за свободу", которое завершится праздничным концертом.

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На неделе прайда в Латвии пройдет крупнейшая бизнес-конференция об инклюзивности Think Diversity! – предприниматели и организации поделятся опытом создания инклюзивной среды и расскажут, как разнообразие способствует конкурентоспособности предприятий.

Во время мероприятия "Разговоры о свободе" (Sarunas par Brīvību) известные в Латвии люди поделятся своими историями о свободе и том, как это, когда свободу отнимают. Во время недели прайда также пройдет "Женский стендап" (Sieviešu stendaps) и мероприятие известных латвийских комиков "Прайд-разборки" (Pride razborkas). В политических дискуссиях можно будет узнать мнение латвийских партий о защите ЛГБТ+ семей и о здравоохранении для квир-персон.

Во время прайда ожидается широкая программа культурных мероприятий. Это выставка "Квир – как немецкий народ", созданная в сотрудничестве с институтом Гете, показы фильмов, чтения об отношении гендера и власти от организации Strāva, выставка Balsis, Балтийское дрэг-шоу, Queer Open Mic и другие мероприятия.

Riga Pride – первый в Европе прайд, который сообщил о сотрудничестве с Киевским прайдом.

Хотя прайд – о правах ЛГБТ+ людей, сейчас особенно важно говорить об общих ценностях, говорит сопредседатель Riga Pride Каспарс Залитис. "Война в Украине доказала, как хрупки свобода и демократия, и как важно, чтобы каждый из нас каждый день становился на их защиту", — заявил он.

Партнеры Riga Pride в этом году – Printful, Swedbank, Accenture, KPMG Latvija, Sexy Style, Wrong, представительство Фландрии в Польше и в Балтийских странах, посольство Нидерландов, посольство Франции, институт Гете в Риге и арт-центр Totaldobžе.

Riga Pride организует общество ЛГБТ+ и союзников Mozaīka в сотрудничестве с рекламным агентством VUCA, культурным центром Kaņepes kultūras centrs, Active Rainbow, Latvijas Dažādības harta и другими негосударственными организациями.