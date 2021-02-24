До вступления приговора в силу Лембергс продолжит получать зарплату и будет участвовать в выборах

До вступления в силу судебного решения мэр Вентспилса Айвар Лембергс может продолжать получать зарплату, сообщило Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

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Министерство признает, что полномочия депутата прекращаются досрочно со дня, когда в законную силу вступил обвинительный приговор или депутат в установленном законом порядке признан недееспособным. Запрет занимать определенные должности также начинает действовать только после вступления в силу приговора. В деле Лембергса приговор еще не вступил в силу, поэтому пока что Лембергс имеет право получать свою зарплату. VARAM считает, что депутаты думы сами должны принять ответственное решение, может ли в текущей ситуации находящийся в заключении Лембергс исполнять свои обязанности.

Ни городская дума, ни партия "Латвии и Вентспилсу" не собираются рассматривать вопрос об отстранении от должности мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который приговорен судом к тюремному заключению, заявил заместитель председателя Вентспилсской думы, член правления "Латвии и Вентспилсу" Янис Витолиньш. На вопрос о том, как Лембергс будет выполнять свои обязанности, будучи в тюрьме, Витолиньш сообщил, что дума намерена обратиться в "ответственные учреждения", чтобы это выяснить. Он допускает, что разъяснения могла бы дать Судебная администрация.

На муниципальных выборах партия собирается оставить заключенного мэра номером один в списке.

Как сообщалось, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу 20 000 евро. Лембергс собирается обжаловать приговор, так что он вступит в силу еще нескоро.