Добельской думе удалось частично договориться о сохранении некоторых услуг в больнице Добеле и окрестностей

В ходе переговоров с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне и представителями Министерства здравоохранения удалось частично договориться о сохранении некоторых услуг в больнице Добеле и окрестностей, сообщили агентству LETA представители Добельского краевого управления.

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Однако основная проблема остается нерешенной, так как министр здравоохранения и должностные лица министерства не отступают от намерения ликвидировать родильное отделение в Добельской больнице.

Чтобы выяснить будущее больницы Добеле и окрестностей, во вторник председатель Добельской краевой думы Ивар Горскис и председатель правления компании Dobeles un apkārtnes slimnīca Леон Зариньш отправились с рабочим визитом в Минздрав.

По данным Минздрава, в прошлом году число родов в пяти медицинских учреждениях Латвии составило менее 500, и исходя из этого критерия Минздрав планирует, среди прочего, ликвидировать профиль родовспоможения в больнице Добеле и окрестностей.

Хотя Минздрав и утверждает, что при планировании услуг по уходу за беременностью и родовспоможению учитывается территориальная доступность, по мнению жителей Добеле, этот принцип не соблюдается. С большей части прилегающей территории — из Салдусского, Добельского и Бауского края — добраться до больницы за час невозможно.

Председатель Добельской краевой думы также подчеркивает, что после переговоров в министерстве пришлось констатировать, что в министерстве не проводились ни анализ данных, ни расчет финансовой выгоды от планируемых изменений, ни сравнение качества оказываемых медицинских услуг.

"В реальности стране не хватает денег на медицину, проводятся реформы и ликвидируются отделения в мелких больницах, чтобы в результате платить еще больше за те же услуги", — говорит председатель Добельской краевой думы. Он также подчеркивает, что для улучшения инфраструктуры больницы в ремонт были вложены средства, а самоуправление старается привлечь в больницу молодых специалистов с помощью стипендий.

Горскис выражает недоумение по поводу противоречий на государственном уровне, когда говорится о развитии регионов, а на самом деле происходит централизация всех услуг и их перенос в Ригу. По его словам, наряду с ликвидацией услуг больницы и рабочих мест поощряется отток способных специалистов из регионов в столицу и за границу.

Самоуправление Добельского края обещает не сдаваться и продолжать бороться всеми возможными средствами, чтобы сохранить родильное отделение в больнице.