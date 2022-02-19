Добро пожаловать в Латвию! Что меняется для туристов с 1 марта

Латвия кардинально меняет порядок въезда в страну, что позволит уже с 1 марта въехать тем, кто на протяжении почти двух лет, во время активной фазы пандемии Covid-19, не мог этого сделать. И первые шаги уже сделаны: с 16 февраля более не требуется самоизоляция для прибывающих в Латвию. Портал Delfi обобщил, предоставленную Министерством сообщения информацию.

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Итак, с 1 марта для въезда в Латвию более не требуется существенная причина, например, похороны близких родственников, медицинские процедуры и т. д. Из этого можно сделать вывод, что Латвия возобновляет туризм.

Для того, чтобы въехать в страну необходим сертификат вакцинации или о перенесенной болезни. Правда, такой сертификат должен быть признан на территории Европейского союза (ЕС). На настоящий момент в этом списке 33 государства (или территории), с которыми подписан двухсторонний договор о взаимном признании ковид-сертификтов.

Перечь стран: Албания, Андора, Армения, Кабоверде, Сальвадор, Фарерские острова, Грузия, Израиль, Исландия, Ливан, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Панама, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Швейцария, Тайвань, Тайланд, Тунис, Того, Украина, ОАЭ, Великобритания и ее территории (Джерси, Гернси и Мэн), Уругвай и Ватикан.

Других, как близких, так и далеких стран в списке ЕС нет. Но это не означает, что, например, граждане России не могут посетить Латвию, что порталу Delfi подтвердили в латвийском Министерстве иностранных дел (МИД).

Что же делать в этом случае? Необходим отрицательный результат теста на Covid-19. Подойдут как быстрые тесты на антигены (срок действия — 48 часов), так и теста на наличие SARS CoV-2 NAAT (срок действия — 72 часа). Первый вариант обычно дешевле.

Важно понимать, что результат теста должен быть на государственном языке страны отправления или на английском языке в бумажной форме или в электронном виде (на смартфоне). Остается загадкой, как результат теста, скажем, вязью или иероглифами смогут прочитать латвийские пограничники. Портал Delfi в Государственной пограничной службе на этот вопрос не ответили, прислав лишь разъяснения Министерства сообщения.

С 1 марта для путешественников будет отменено требование заполнять ковид-паспорт, то есть бланк covidpass.lv.

Если пассажир не сможет предъявить международному перевозчику действительный ковид-сертификат или отрицательный результат теста, перевозчик имеет право отказать в посадке на автобус, поезд, самолет или паром.

В силе остаются ранее установленные исключения: для въезда не требуется сертификат или отрицательный результат теста для отдельных категорий, в том числе для детей в возрасте до 12 лет.

Для всех прибывающих, в том числе с сертификатом о перенесенном Covid-19 или вакцинации, сохраняется возможность после прилета в Рижский аэропорт добровольно сделать оплаченный государством тест на коронавирус.

Одновременно Центр профилактики и контроля заболеваний будет проводить оценку рисков, чтобы определить страны, где риски распространения Covid-19 очень высоки и создают угрозу общественному здоровью. Для въезда из таких стран будет необходима важная причина и дополнительно нужно будет сдать тест в Латвии. В настоящее время такие страны не определены.

В посольстве Латвии в России порталу Delfi сообщили, что визу россияне могут оформить в компании Pony Express. Посольство напоминает, что при оформлении Шенгенской визы необходимы отпечатки пальцев путешественника, поэтому для получения визы обязательно личное присутствие. От процедуры сбора биометрических данных освобождены дети в возрасте до 12 лет.