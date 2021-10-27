Доброта рядом: полицейские во время комендантского часа доставили роженицу в больницу

В воскресенье, 24 октября, полицейские отвезли беременную женщину в родильное отделение больницы во время комендантского часа. Об этом сообщается на странице Госполиции в соцсети Facebook.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стражи порядка поделились комментарием Юлии, дочери которой они помогли. По словам Юлии, в воскресенье в 21.35 ей позвонила беременная дочь, которая вот-вот должна была родить четвертого ребенка. У роженицы начал сильно болеть живот.

Юлия подготовила все документы для выхода из дома, недалеко от своего места жительства она заметила экипаж Госполиции. Женщина поинтересовалась, может ли она отвезти дочь в больницу. Полицейские проводили Юлию к дому дочери, позвонили в медучреждение, а когда беременная женщина вышла из дома, стражи порядка отвезли ее в родильное отделение больницы.

"Все было сделано так быстро и вежливо. Большое спасибо! К сожалению, не помню номер экипажа, но спасибо вам всем за работу в это трудное время!!! Будьте здоровы!", — так Юлия поблагодарила полицейских.

Госполиция не оставила комментарий без внимания и в ответ отблагодарила Юлию в публичном посте.

"Спасибо вам, что цените нашу работу и заботу. Спасибо, что делитесь позитивными историями и опытом. Вы нас вдохновляете! Мы очень ценим вашу сердечную благодарность!", — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Полицейские также выразили благодарность своим коллегам и отметили их профессионализм.

Как сообщалось ранее, с 11 октября по 15 ноября в Латвии ежедневно с 20 до 6 часов действует комендантский час, во время которого нельзя без уважительной причины покидать дом.