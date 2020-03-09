Добровольно или принудительно? Как работает карантин из-за Covid-19

Более 160 жителей Латвии должны провести около двух недель в карантине из-за риска заражения коронавирусом Covid-19. Что это значит на самом деле? Можно ли заставить человека сидеть дома, и какие санкции к нему можно применить, если он нарушит карантин?

Карантин: добровольно или принудительно?



Как правило, карантин действует на добровольных началах, заявил Delfi директор Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков. Более строгие меры применяются в рамках чрезвычайной ситуации.

В Латвии вторая часть 19-й статьи Закона об эпидемиологической безопасности говорит о том, что медицинское наблюдение контактных лиц, в случае отсутствия симптомов происходит на добровольных началах. Семейные врачи в таких случаях оформляют лист нетрудоспособности. Медработник ежедневно связывается по телефону с лицом, находящемся под медицинским наблюдением.

Если у человека имеются симптомы соответствующего заболевания, то действует другой норматив, который допускает применение механизма принудительной изоляции, диагностики и лечения. До сих пор в Латвии такой механизм применяется в исключительных случаях — в отношении сбегающих из больниц недобросовестных пациентов с открытой формой туберкулеза.

Согласно закону, человека, который может быть источником инфекции и отказывается от изоляции, могут поместить в карантин принудительно. Это решение должен принять руководитель Госинспекции по здоровью, а контроль за его выполнением поручается сотрудникам инспекции. Если человек отказывается выполнять эти предписания, его доставляют в медицинское учреждение под контролем полиции. Сотрудники правоохранительных органов могут взять палату, в которой находится человек, под охрану.

Можно ли получить больничный на время карантина?



Больничный полагается в следующих случаях:



Если ребенок вернулся в Латвию из одной из стран или территорий, где зафиксированы массовые случаи заражения вирусом COVID-19 (Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран и Китай). В этом случае ребенку следует оставаться дома в течение 14 дней, а один из родителей получает право на больничный. Если у ребенка появляются симптомы коронавируса, нужно обращаться в неотложную медицинскую помощь по телефону 113.

Если взрослый житель Латвии вернулся из одной из стран или территорий, где зафиксированы случаи заражения вирусом COVID-19, и у него есть характерные симптомы. В случае, если анализ на COVID-19 дал отрицательный результат, человек все равно остается дома и продолжает лечение. Если человек поправится быстрее, чем через 14 дней после возвращения в Латвию, семейный врач закроет больничный. При этом рекомендуется продолжать наблюдать за самочувствием, дважды в день измерять температуру и по возможности работать удаленно.

Если человек находился (и/или) находится в тесном контакте (например, сидел близко в самолете) с другим человеком, у которого подтвердили вирус COVID-19, то ему придется провести в карантине дома 14 дней. Степень контакта с заразившимся человеком определяется в соответствии с правилами Центра профилактики и контроля заболеваний и должна быть подтверждена ЦПКЗ. Даже в случае отсутствия симптомов ему положен оплаченный государством больничный. При появлении симптомов ему надо звонить 113.

Больничный полагается работникам пансионатов, центров социального ухода, врачам и педагогам, вернувшимся из регионов распространения COVID-19. Такое решение принято в связи с тем, что представители этих профессий работают с наиболее чувствительными группами населения — детьми и пожилыми людьми.



Больничный не полагается:



Если человек вернулся в Латвию из региона, где зафиксирована вспышка коронавируса, и у него нет симптомов. В течение 14 дней ему необходимо следить за самочувствием. Больничный не выдается, рекомендуется договориться с работодателем об удаленной работе и стараться не посещать мест массовых скоплений людей. Если же симптомы появятся, надо звонить 113.

Информационный телефон по всем вопросам, связанным с Covid-19 — 67387661. Звонить можно по рабочим дня с 8.30 до 17.00.