Договор о сотрудничестве коалиции Рижской думы будет подписан 30 сентября

Договор о сотрудничестве новой коалиции Рижской думы будет подписан в следующую среду, 30 сентября, в 12:30, в здании Рижской ратуши, сообщил кандидат коалиции на должность мэра Риги Мартиньш Стакис.

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До этого времени фракции должны выбрать своих должностных лиц. Стакис добавил, что договор о сотрудничестве будет подписан руководителями фракций и вице-мэрами.

Как сообщалось, после двухнедельных переговоров 10 сентября новая коалиция Рижской думы достигла соглашения по договору о сотрудничестве.

Кандидат коалиции на пост мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные") сообщил, что новая коалиция договорилась о девяти основных направлениях сотрудничества — хорошее управление, качественное образование без очередей в детские сады, качественное культурное предложение, улучшение мобильности и план обновления инфраструктуры, комфортная городская среда, амбициозные цели в вопросах защиты окружающей среды, новые предложения по жилищной политике, развитие социальной защиты, экономическое развитие и привлечение инвестиций.

Договоренности о формировании коалиции в Рижской думе после досрочных выборов достигли четыре политические силы — объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов и объединение партий "Новое Единство".

У коалиции в Рижской думе будет 39 мандатов из 60.