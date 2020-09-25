Договор о сотрудничестве коалиции Рижской думы будет подписан 30 сентября

Договор о сотрудничестве новой коалиции Рижской думы будет подписан в следующую среду, 30 сентября, в 12:30, в здании Рижской ратуши, сообщил кандидат коалиции на должность мэра Риги Мартиньш Стакис.
До этого времени фракции должны выбрать своих должностных лиц. Стакис добавил, что договор о сотрудничестве будет подписан руководителями фракций и вице-мэрами.
Как сообщалось, после двухнедельных переговоров 10 сентября новая коалиция Рижской думы достигла соглашения по договору о сотрудничестве.
Кандидат коалиции на пост мэра Риги Мартиньш Стакис ("Для развития/Зa!"/"Прогрессивные") сообщил, что новая коалиция договорилась о девяти основных направлениях сотрудничества — хорошее управление, качественное образование без очередей в детские сады, качественное культурное предложение, улучшение мобильности и план обновления инфраструктуры, комфортная городская среда, амбициозные цели в вопросах защиты окружающей среды, новые предложения по жилищной политике, развитие социальной защиты, экономическое развитие и привлечение инвестиций.
Договоренности о формировании коалиции в Рижской думе после досрочных выборов достигли четыре политические силы — объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов и объединение партий "Новое Единство".
У коалиции в Рижской думе будет 39 мандатов из 60.