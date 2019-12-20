Договор с Tīrīga на почти 700 млн евро Рижская дума заключила без юридического основания

Решение Рижского самоуправления для вывоза отходов привлечь частного партнера в лице предприятия Tīrīga противоречило правилам Рижской думы. Об этом в четверг в эфире "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заявил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце (Развитие/За!). Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) это не отрицал, однако, упрекнул учреждения, оценивавшие проект публично-частного партнерства, в том, что они не высказали никаких претензий.

Рижская дума начала изучать возможность использовать модель публично-частного партнерства еще в 2015 году, однако, в 2019 году, когда договор с Tīrīga вот-вот должен был вступить в силу, еще не были приняты соответствующие поправки к правилам Рижской думы о вывозе мусора.

"Правила Рижской думы, которые на тот момент были в силе, вообще не подразумевали [существование] публично-частного партнерства. Никаких зон там не было. Поэтому это очень спорный вопрос, на каком правовом основании "Гетлини" объявили эту процедуру", — указал Пуце.

По подсчетам Центрального агентства финансов и договоров, за 20 лет действия договора с Tīrīga предприятие и самоуправление могли бы заработать почти 700 млн евро.

Буров не отрицает, что Рижская дума тянула с принятием новых правил по вывозу мусора. Он утверждает, что новые правила планировалось принять практически одновременно с созданием Tīrīga.

"Где было соответствующее ведомство — Министерство охраны среды и регионального развития или Центральное агентство финансов и договоров, которые надзирают за публично-частным партнерством? Почему они не написали — мы не согласны, потому что у вас нет соответствующих правил", — задал риторический вопрос Буров.

Как уже сообщалось, неспособность привести в порядок систему управления мусором в Риге является главным аргументом в деле о роспуске Рижской думе. В министерстве подчеркивают, что уже в 2013 году самоуправлению сделали замечание о том, что необходимо издать новые правила вывоза мусора и заключить договор с новым оператором. Однако, несмотря на предупреждения ведомства, Рижская дума до осени этого года не издавала новые правила.