Доходы главы VID Яунземе в прошлом году немного уменьшились

Доходы генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе в прошлом году составили около 47 760 евро, следует из декларации государственного должностного лица за 2022 год.

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Как уже сообщалось, доходы Яунземе в 2021 году составили 50 375 евро, а в 2020 году — 64 362 евро. Заработная плата, выплаченная VID Яунземе в 2021 году, составила 42 318 евро.

В декларации за 2022 год указано, что заработная плата, выплаченная VID, составила 42010 евро, пособие, выплаченное Агентством государственного социального страхования (VSAA), — 500 евро, проценты, выплаченные SEB banka — немногим более 8 евро.

Страховое возмещение, выплаченное ​​Иеве Яунземе латвийским филиалом Compensa Life Vienna Insurance Group SE, составило 644 евро, страховое возмещение от ERGO Insurance SE — 501 евро, а от Гвидо Ромейко было получено 4097 евро.

Яунземе добавила, что в 2022 году получила на свой счет компенсационные выплаты от Ромейко, связанные с оплатой кружкоы по интересам для детей и оплатой других мероприятий — вышеупомянутые 4097 евро.

Наряду с обязанностями генерального директора VID Яунземе работала в Бюро Форума налоговых администраций Организации экономического сотрудничества и развития.

У нее по-прежнему есть квартира и земля в Риге, но в ее пользовании находится еще одна квартира в столице.

Яунземе хранит в SEB banka 42 208 евро.