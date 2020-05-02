Доходы главы VID Яунземе за год выросли на 9500 евро

Генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе в 2019 году заработала 50 548 евро, и ее доходы за календарный год выросли почти на 9473 евро, свидетельствует декларация о доходах должностного лица.

Большую часть доходов Яунземе составила зарплата на посту главы VID (42 857 евро). Она заняла этот пост 11 февраля 2019 года.

Ранее Яунземе занимала пост руководителя администрации Министерства экономики, и на этой позиции в 2019 году она заработала 7411 евро. Кроме того, она получила 273 евро от Государственного агентства социального обеспечения, а также неполные восемь евро в виде процентов по вкладу в SEB banka.

В конце 2019 года накопления Яунземе составили 25 998 евро на счету в SEB banka. В собственности у нее находится квартира в Риге. Долгов, размер которых превышал бы 20 минимальных зарплат, нет.