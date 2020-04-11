Доходы Пуце на должности министра в прошлом году выросли более чем на 35 000 евро

В прошлом году доходы министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития/За!") выросли примерно на 35 000 евро, свидетельствует его декларация должностного лица.

В 2019 году доходы Пуце составили 37 192 евро и частично были получены на принадлежащем ему ООО "Epko".

Пуце вступил в должность министра в январе прошлого года, и в течение года его доходы выросли до 72 433 евро, причем 68 817 евро получены за работу министра. Также Пуце получал деньги за работу в Латвийском университете и на предприятии "Epko".

Пуце декларировал долговые обязательства в размере 25 000 евро, что на 4000 евро меньше, чем в прошлом году. Он выдал займы в размере 41 545 евро.

Пуце принадлежат доли капитала "Epko" стоимостью 2845 евро и автомобиль "Toyota Rav4" 2014 года выпуска. Недвижимости и накоплений у министра нет.