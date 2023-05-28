Доходы Стакиса за прошлый год уменьшились на 23 тысячи евро

Согласно поданной декларации чиновника, доходы мэра Риги Мартиньша Стакиса в прошлом году уменьшились примерно на 23,5 тысячи евро.

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Если в 2021 году доход мэра Риги превысил 127 000 евро, то в прошлом году он составил 103 568 евро.

Самый большой доход Стакис имеет от дивидендов. В 2022 году он получил почти 50 000 евро в виде дивидендов от AS Infinity Coffee.

На должности градоначальника Риги за год он получил зарплату в размере 45 857 евро, что почти на 2000 больше, чем в 2021-м.

В своей декларации Мартиньш Стакис указал, что в прошлом году подарил жене 23 500 евро, а также совершил перевод между счетами на сумму 100 000 евро.

Мэр Риги по-прежнему владеет двумя квартирами в Риге и земельным участком в волости Тумес Тукумского края. Ему принадлежат доли капитала AS Infinity Coffee стоимостью 1,8 млн евро и доли капитала SIA Amikus konsultācijas стоимостью 2846 евро.

В прошлом году Стакис также инвестировал в различные финансовые инструменты и предоставил кредит в размере 14 000 евро.