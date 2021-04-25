Доклад: в Латвии все еще толерантны к насилию над женщинами, жертвы живут с насильниками

В Латвии сохраняется высокий уровень толерантности к насилию в отношении женщин, говорится в докладе Совета Европы о создании системы поддержки женщин, пострадавших от насилия.

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В докладе анализируется, какие механизмы поддержки пострадавшим от насилия женщинам существуют в Латвии, с какими проблемами сталкиваются женщины, которым необходимая специализированная помощь, и какие ее виды доступны в настоящее время.

Комментируя высокий уровень толерантности к насилию по отношению к женщинам, авторы доклада указывают, что женщины в Латвии часто не получают необходимой помощи и многие продолжают жить с насильниками.

В документе подчеркивается, что уровень насилия по отношению к женщинам в Латвии остается высоким, но наблюдаются и положительные изменения в отношении общества к этой проблеме. В 2016 году 31% жителей Латвии считал, что насилие в семье — частная проблема, которая должна решаться в ее рамках, а в 2018 году такого мнения придерживались уже 19% населения.

В 2016 году 64% респондентов в Латвии считали, что насилие по отношению к женщинам недопустимо и насильник должен быть привлечен к ответственности, а в 2018 году так считали уже 75% жителей.

В докладе подчеркивается, что изменения в отношении общества к этой проблеме необходимо использовать для дальнейшего повышения понимания ее важности, создания сети специализированных услуг и мобилизации поддержки пострадавшим от насилия. Авторы доклада рекомендуют проводить в Латвии кампании против насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которые охватывали бы женщин из всех социальных групп, в том числе жительниц сельской местности, молодых и пожилых женщин, представительниц меньшинств.

Как отмечается в документе, несмотря на то, что в государственной политике наблюдается небольшой прогресс и изменения в понимании проблемы насилия в отношении женщин, подход к этой проблеме по-прежнему фрагментирован и непоследователен в применении на практике.

Также отмечается, что государственная политика больше ориентирована на устранение последствий, а не на предотвращение насилия. Авторы доклада подчеркивают необходимость единой дефиниции насилия в отношении женщин и домашнего насилия, которая должна соответствовать положениям Стамбульской конвенции.