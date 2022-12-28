Докладчиком по бюджету Европарламента на 2024 год назначен Нил Ушаков

Депутат Европейского парламента (ЕП) Нил Ушаков ("Согласие") назначен главным докладчиком по бюджету ЕП и других европейских институций на 2024 год, сообщили порталу Delfi в пресс-службе политика.

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За всю историю Европарламента депутаты от Латвии дважды становились докладчиками по бюджету ЕП, первым в 2006 году был Валдис Домбровскис.

Ушаков был теневым докладчиком по бюджету Европарламента в течение последних четырех лет, а также теневым докладчиком по политике зданий ЕП. Благодаря поправкам Ушакова Европарламент в этом году уже проголосовал за пересмотр своих амбициозных планов по реконструкции одного из зданий ЕП в Брюсселе. Реновация здания SPAAK обошлась бы в сумму от 500 миллионов евро до 1 миллиарда.

"Европа находится в глубоком экономическом и социальном кризисе, десятки тысяч европейских семей уже с трудом оплачивают счета за отопление и электроэнергию. Это драматические времена, которые требуют солидарности, деньги налогоплательщиков должны расходоваться предельно осмотрительно, а Европарламент должен служить примером. Никаких новых штатных мест, никаких дорогих ремонтов, все дополнительные запросы будут рассматриваться максимально внимательно. Мы работаем с кризисными бюджетами и никакого business as usual не будет. Будем вводить режим экономии!", — подчеркнул Ушаков.

Бюджет Европарламента в 2023 году составит более 2 миллиардов евро, что, для сравнения, примерно в два раза превышает бюджет города Риги. Помимо бюджета ЕП, Ушаков будет отвечать также за бюджеты таких институций как Европейский комитет регионов, Европейский экономический и социальный комитет, Служба внешних действий ЕС, Суд Европейского Союза, Омбудсмен ЕС, Совет ЕС по защите данных и Европейская Счетная палата.