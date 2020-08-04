Документы в латвийские вузы подало рекордное количество выпускников

Документы в вузы Латвии подали 10 296 человек, 9226 заявок было одобрено. За последние восемь лет это рекордно большое количество, сообщает LETA.
Последний раз такое количество заявок было подано в 2012 году, а количество одобренных заявок превышало нынешнее в 2013 году, когда поступило 9728 человек.
Лидером остается Латвийский университет (ЛУ), куда поступило 4510 человек, на втором месте Рижский технический университет (РТУ), куда поступило 2216 новых студентов, на третьем месте — Латвийский сельскохозяйственный университет с 835 поступившими.
Самая популярная программа — юриспруденция в ЛУ, ее первым приоритетом выбрали 439 абитуриентов. Затем идет лечебное дело (378), психология (369), информатика (317) и "Коммуникационные знания" (277) в ЛУ, "Компьютерные системы" в РТУ (267), "Управление бизнесом" в ЛУ (238), "Учитель начальной школы" в ЛУ (206), "Информационные технологии" в РТУ (170), и архитектура в РТУ (157).
Прием в университет имени Страдиня проходил отдельно от 12 других вузов, было получено 2636 уникальных заявок, и каждый студент мог подать заявки на три направления. Самый большой конкурс за одно бюджетное место — на программах физиотерапии, акушерства, ортопедии и протезирования, аудиологопедии и эрготерапии. Конкурс на программу "Медицина" — шесть человек на место, традиционно велик конкурс на программу "Питание" (35 человек на место).