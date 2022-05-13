Долги пациентов больницам составляют миллионы евро

Должники приносят больницам огромные убытки. В двух крупнейших университетских клиниках пациенты не заплатили за услуги на общую сумму почти 5 млн евро, cо ссылкой на Службу новостей Латвийского радио 4 сообщает rus.lsm.lv.

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Взносы пациентов также остаются неоплаченными. Пациенты либо забывают заплатить, либо избегают платежей. Представитель Минздрава Оскар Шнейдерс поясняет, что в целях защиты наиболее уязвимых слоев населения от пациентских взносов освобождено большее количество людей, а также установлен потолок взносов:

"Новое — это то, что с 2022 года расширена группа таких людей и в нее включены люди с инвалидностью 2-й группы. Дополнительно также установлен максимальный потолок пациентской доплаты в объеме за один год. То есть если человек за оплачиваемые государством услуги здравоохранения в течение года заплатил 570 евро, то он освобождается от пациентских взносов. И также есть лимит расходов на госпитализацию. За один раз — 355 евро".