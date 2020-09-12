Долги за отопление и лопнувший "балтийский пузырь". Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги второй недели сентября 2020 года и выбирает 10 главных материалов, опубликованных с 7 по 12 сентября.

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Главное

"Балтийский пузырь" все-таки лопнул. Латвия всю неделю надеялась на то, что уровень заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии не превысит опасную черту. Однако в пятницу это все же произошло: Эстония теперь в "желтом списке". А тревожные новости про коронавирус внутри страны приходят почти ежедневно: в Риге на карантин отправили целый школьный класс, а на матч КХЛ против рижского "Динамо" приехали инфицированные хоккеисты "Нефтехимика". Что нас ждет осенью? Отвечают инфекционисты.

Беларусь, Навальный, Ефремов. Три главные темы в международной повестке. Если вы вдруг пропустили главное, то вот самый короткий пересказ:

Больше никаких локдаунов: как Европа собирается пережить ковидную зиму

Foto: EPA/Scanpix/LETA



Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него.

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Вакцина от Covid-19: что это, когда ждать в Латвии и как быть с антипрививочниками?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



Вакцины от Covid-19 еще нет, но антипрививочники уже есть. Что делать? Откуда пошел миф о том, что Билл Гейтс через прививку от коронавируса чипирует всех людей, как собак, и сможет всеми управлять? Почему в Латвии так много людей, отрицающих опасность коронавируса? Ведущие специалисты по инфекционным болезням и общественному здоровью обсудили эти темы в рамках фестиваля общения Lampa.

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Индексация пенсий: какую надбавку получат пенсионеры с октября?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



1 октября в Латвии будет проведена очередная индексация пенсий и компенсаций. Надбавка полагается тем, кто получает пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потери кормильца, также компенсации, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2020 года.

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Нет денег - нет тепла. RNP пытается выдавить из рижан долги: что с этим делать?

Foto: F64



Коммунальные долги - проблема, с которой Рига живет уже три десятилетия. До сих пор многоквартирные дома волевым решением каждый год подключали к отоплению. Теперь ситуация, возможно, изменится: Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP) разослал своим клиентам письма с собственным планом решения проблемы и угрозой оставить дома без тепла. Портал Delfi обобщает информацию о том, что произошло.

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Итоги летнего сезона: почему отдых в Латвии оказался таким дорогим?



Многие в этом году вместо путешествия за границу выбрали возможность отдохнуть в Латвии, и, как оказалось, внутренний туризм тоже обходится недешево. Порой цены сравнимы с отдыхом на Средиземном море – к примеру, за несколько десятков евро можно остановиться как в Лиепае, так и на вилле в Греции.

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Налог на недвижимость вырастет в разы? Чем обернется новая кадастровая стоимость

Foto: DELFI



Введение новой кадастровой стоимости вызвало в обществе ожесточенные дискуссии: для многих она вырастет вдвое или даже втрое. Проверить ожидаемую кадастровую стоимость может любой желающий на портале Kadastrs.lv. Портал DELFI рассказывает, как это повлияет на владельцев квартир, домов и земельных участков.

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Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее — мы пока ждем"

Foto: AP/Scanpix/LETA



Попытки белорусских властей отстранить всех лидеров, вывезти их, не повлияют на массовость протестов. Координационный совет не управляет протестным движением, заявила в интервью Delfi Светлана Тихановская. Лидер и символ протестов за сменяемость власти в Беларуси подчеркивает, что белорусы все еще рассчитывают на диалог с властью.

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Нужно пользоваться моментом. Как Латвия пытается привлечь белорусский бизнес

Foto: Publicitātes attēli



События последнего месяца в Беларуси привели не только к обострению отношений с этой страной на официальном уровне. Латвия пытается конкурировать за привлечение белорусского бизнеса, особенно из сферы IT, столкнувшегося с давлением со стороны местных властей. Как это происходит? Что Латвия может предложить предпринимателям из соседней страны?

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На пороге второй волны: почему Литва хуже справляется с коронавирусом, чем Латвия?

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В Литве все плохо – но почему же в Латвии эпидемиологическая ситуация лучше? В последнее время этот вопрос все чаще появляется в заголовках литовских СМИ. Сложно поспорить с тем, что нам лучше удается справляться с распространением Covid-19 – об этом свидетельствуют данные о заболеваемости. По состоянию на 10 сентября в Литве было 1 070 заболевших, а в Латвии – 200.

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"Те, кто возвращаются в Латвию — сумасшедшие". Как Инесе вернулась на родину после многих лет в Германии

Foto: Privātais arhīvs



Инесе Бебре уехала в Германию давно, в 2006 году. После стольких лет за границей обычно на родину уже не возвращаются хотя бы из-за привычки, не говоря уже о лучших условиях жизни и социальной поддержке. Но Инесе и ее дети приняли другое решение. Именно благодаря детям она приняла решение вернуться обратно в Латвию. Им, как и Инесе не хватало "латышскости", не хватало самой Латвии — земли, лесов, музыки, дома, друзей. Они вернулись исключительно из любви к родине.

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