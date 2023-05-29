Долги за отопление в прошлом сезоне почти не изменились

Предыдущий отопительный сезон многие встречали с опаской — из-за огромного скачка цен на газ, щепу и другое топливо. Однако, как свидетельствуют данные Бюро кредитной информации, за сезон долги латвийцев по коммунальным платежам существенно не выросли — вовремя не расплатилось около 5% клиентов. Сумма задолженностей также не увеличилась, пишет rus.lsm.lv.

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"Если мы посмотрим на общий объем долгов, то у частных лиц в среднем в месяц опоздания — примерно по 80 тысячам платежей, на 60 дней или больше. Если мы сравниваем с предыдущими годами, это примерно те же 80 тысяч счетов, которые были год назад. В связи с этим мы можем сказать, что в годовом выражении ничего не изменилось, — говорит исполнительный директор Бюро кредитной информации Интар Микельсонс.

В свою очередь, если мы посмотрим, насколько стремительно растут долги каждый месяц, то это 4000-4500 неоплаченных счетов. Допустим, если сравнивать с зимой 2021 года, то тогда в месяц становилось на 7000 долгов больше. Так что в этом смысле у нас прогресс".

Картина примерно похожая по всей Латвии, несмотря на то, что в отдельных городах ситуация с теплоснабжением складывалась по-разному. Компания получает сведения о должниках в основном от крупных поставщиков услуг из Риги, Елгавы и других крупных городов.

Как сообщалось, в конце апреля долги клиентов Rīgas siltums за теплоэнергию составили 25,44 млн евро, свидетельствует опубликованная предприятием информация. Рост задолженности Rīgas siltums объясняет значительным увеличением счетов в связи с повышением тарифа на теплоснабжение.