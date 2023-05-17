Украинская беженка три дня не могла пересечь границу с Эстонией, потому что с ней "путешествуют" 40 кошек и две нечипированные собаки. На четвертый день ей, к счастью, все же удалось пересечь границу Евросоюза и продолжить путь в Украину — об этом порталу Delfi рассказала глава правления Украинского конгресса Латвии Яна Стрелец.

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О неприятностях украинки на границе ранее сообщили волонтеры-зоозащитники — они подчеркивали, что у женщины нет ни цели, ни желания оставаться в Евросоюзе. Единственное, чего хочет гражданка Украины — как можно скорее вернуться вместе со своими питомцами на родину. Для этого ей нужно пересечь границы Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Договоренность о необходимом транспорте у гражданки Украины уже есть.

После многодневных и оправданных с точки зрения закона бюрократических сложностей на границе с Эстонией украинке все же разрешили въехать на территорию ЕС вместе с животными. В настоящее время она продолжает путь на родину.

"Системно, конечно, ничего не решено, остается вопрос, что в такой ситуации произойдет на латвийской границе", - сказала Стрелец.

Ранее портал Delfi уже писал о проблемах, с которыми в прошлом году столкнулись беженцы, желавшие пересечь российско-эстонскую границу пешком. Чтобы попасть на территорию ЕС, им пришлось ждать несколько дней под открытым небом.

Если граждане России и ЕС смогли пересечь границу относительно быстро и в порядке отдельной очереди, то украинских беженцев российские пограничники выпускали лишь по несколько человек в день.

Всего с момента эскалации российско-украинской войны в 2022 году внешнюю границу с Латвией пересекли 223 277 украинских граждан. въехали в Латвию через внешнюю границу.