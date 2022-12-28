Долой принудительную аренду: жителям могут предоставить ссуды на выкуп земли под многоквартирными домами

Министерство экономики передало на общественное обсуждение до 6 января 2023 года предложения о новой мере поддержки — ссудах на выкуп подлежащей отчуждению земли многоквартирных домов. Планируется, что ссуды будут доступны квартировладельцам в конце первого квартала 2023 года. Об этом пишет газета Diena.

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С 1 января вступает в силу закон о прекращении принудительной раздельной собственности в приватизированных многоквартирных домах, и финансирование предназначено для прекращения принудительного раздельного владения недвижимостью с владельцем или владельцами земли под домом.

Ссуды смогут получить люди, не имеющие собственных свободных финансовых ресурсов для оплаты соответствующей части земли и не соответствующие кредитной политике коммерческих банков. Из всех многоквартирных домов, расположенных на принадлежащей другим лицам земле, около 30% находятся в Риге, также таких домов много в Юрмале, Даугавпилсе, Елгаве и Огре.

По данным Минэкономики, проблема принудительной раздельной собственности затрагивает 3544 приватизированных многоквартирных дома, в которых имеется 129 918 квартир.