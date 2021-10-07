Доля получивших вакцину от Covid-19 латвийцев превысила 50% жителей страны

В среду, 6 октября, первую, вторую или так называемую третью дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 6468 человек, то есть доля хотя бы частично вакцинированных превысила 50% жителей страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На данный момент вакцину от коронавируса получили 943 244 человека, то есть 50,11% жителей Латвии, если использовать предварительные данные Центрального статистического управления о численности населения страны по состоянию на июль 2021 года. Вакцинацию полностью завершили 876 523 человека, то есть 46,57% жителей страны.

При этом, согласно расчетам агентства LETA, доля вакцинированных составляет 54,51% жителей страны в возрасте от 18 лет и 53,03% жителей в возрасте от 12 лет. Как известно, в странах ЕС нельзя делать прививку от Covid-19 детям младше 12 лет.

В среду 2543 человека получили первую прививку от Covid-19, 2132 - вторую, 1772 были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз, а 21 человек получил третью, дополнительную дозу вакцины.