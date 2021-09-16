"Должен быть у каждого, кто получает зарплату из бюджета". Стакис высказался о ковид-сертификатах

Все, кто получает зарплату из бюджета, должны иметь ковид-сертификат. Такое мнение в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 выразил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он также указал, что в Риге в 83% школ и почти половине детских садов от Covid-19 вакцинировано по крайней мере 80% работников.

По его словам, в среду, 15 сентября, к концу рабочего дня не менее 80% персонала были вакцинированы от Covid-19 в 179 учебных заведениях, в том числе в 90 школах из 109, что составляет около 83%. Стакис оценил охват вакцинацией в школах как очень хороший и поблагодарил их, отметив, что в некоторых учреждениях привиты даже 100% работников, пишет агентство LETA.

Более сложной задачей оказалась вакцинация сотрудников детских садов. Не менее 80% сотрудников вакцинировано в 69 из 147 или 148 муниципальных детских садов, таким образом, менее половины детских садов достигли поставленной цели.

Помимо школ и детских садов, охвата вакцинацией 80% достигли девять музыкальных и художественных школ, шесть центров обучения по интересам и пять спортивных школ.

На вопрос, есть ли какие-либо видимые различия между вакцинацией сотрудников в латышских школах и школах нацменьшинств, Стакис ответил, что значительных различий не наблюдается.

Мэр Риги отметил, что в образовательных учреждениях есть работники, которые не говорят, что не хотят делать прививку, но настаивают на том, что хотят подождать, однако он призывает их не откладывать.