Должников, претендующих на пособие в 200 евро, просят сообщить об этом судебным исполнителям

Латвийский совет присяжных судебных исполнителей призывает пожилых людей и других получателей одноразового пособия в 200 евро, имеющих долги, своевременно проинформировать об этом судебных исполнителей, чтобы пособие не использовалось для покрытия долгов.
Эта просьба распространяется на должников, чьи ежемесячные доходы превышают 300 евро. С одноразовых пособий в 200 евро и пособия на ребенка в 500 евро судебные исполнители не будут взыскивать долги, но для этого их необходимо информировать о получении такого пособия, сообщили в совете.
"В то же время лицам, чьи ежемесячные доходы не достигают 300 евро, не нужно информировать судебных исполнителей о получении единовременного пособия, выплачиваемого в связи с Covid-19 в размере 200 евро, так как эти доходы не превышают минимального размера доходов, с которых нельзя удерживать долги, даже если лицо получит упомянутое единовременное пособие в размере 200 евро. Исключение — дела по взысканию средств на содержание несовершеннолетних детей или в пользу Гарантийного фонда средств на содержание, когда должнику сохраняются денежные средства в размере 50% от минимальной заработной платы (сейчас — 250 евро), а все средства, превышающие 250 евро, направляются на погашение долговых обязательств лица", — указала председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.
Информировать судебных исполнителей о получении пособия необходимо потому, что эта информация не указана ни в одной базе данных, пояснили в совете.
Как уже сообщалось, Сейм утвердил выплату одноразового пособия в 200 евро получателям пенсий, пособий по инвалидности, пособия по потере кормильца и другим лицам.