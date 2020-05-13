Должников Rīgas satiksme будут вносить в базу данных Бюро кредитной информации
Foto: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme заключило трехсторонний договор с Бюро кредитной информации и фирмой по взысканию долгов Conventus, что позволит влиять на кредитную историю неплательщиков по образовавшимся задолженностям — как физических, так и юридических лиц.

Отмечается, что попавшие в "черный список" должники перед Rīgas satiksme будут фигурировать в базах данных Бюро кредитной информации и у них могут возникнуть осложнения с оформлением новых договоренностей. Это, как подчеркнули в Rīgas satiksme, будет мотивировать должников оплатить требуемые от них суммы.

Если неплательщик в итоге разобрался со своими обязательствами перед Rīgas satiksme, это будет указано в его кредитной истории.

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rus.DELFI.lv

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