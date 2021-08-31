Должностные лица обсудят условия перехода на удаленную учебу
Foto: Julia M Cameron / cc

Сегодня ответственные должностные лица планируют обсудить, при каких условиях распространения Covid-19 в Латвии может быть снова введено удаленное обучение, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" министр образования Анита Муйжниеце.

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По ее словам, остается в силе установка обеспечивать очное обучение в течение максимально длительного времени, и пока не обсуждалась конкретная цифра кумулятивного показателя заболеваемости Covid-19, при которой школам придется снова перейти на дистанционное обучение.

Министр отметила, что по крайней мере половина населения Латвии получила хотя бы первую дозу вакцины от Covid-19, поэтому при принятии решения о возобновлении дистанционного обучения следует учитывать не только кумулятивный показатель, но и нагрузку на больницы, потому что привитые болеют в более легкой форме, что оказывает меньшее давление на систему здравоохранения.

По словам Муйжниеце, сегодня перед заседанием правительства ответственные должностные лица обсудят численные показатели для возврата к удаленному обучению.

В течение учебного года класс должен будет пойти на самоизоляцию и временно перейти на улаленное обучение, если у кого-то будет диагностирован Covid-19, в то время как вакцинированные учителя смогут продолжить работу, отметила Муйжниеце.

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LETA

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LETA

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