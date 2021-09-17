Должны ли врачи нести уголовную ответственность за свои ошибки? Мнения разделились

Латвийское общество врачей выступает за отмену уголовной ответственности за непредумышленное нанесение вреда здоровью пациента — иначе говоря, за врачебные ошибки. Депутат же Сейма и юрист Андрей Юдин считает, что совсем отменять уголовную ответственность не следует, но, возможно, стоит четче определить, за что она полагается, со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском Радио 4 сообщает портал rus.lsm.lv.

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В Уголовном законе есть 138-я статья, которая предусматривает уголовную ответственность медработника за недобросовестное исполнение профессиональных обязанностей. За последние несколько лет судами не было вынесено ни одного обвинительного приговора в отношении медперсонала.

Тем не менее, Общество врачей настаивает на том, что криминальная ответственность может наступать только в случае умышленного причинения вреда здоровью пациента, а не когда произошла именно ошибка.

Представитель Общества врачей, профессор, хирург Виестурс Бока отмечает, что часто ошибки возникают, когда врачи идут на сознательный риск ради пациента, хотя иногда причинами становятся чисто организационные недочеты.

"Допустим, при операции запущенного рака хирург идет на риск ради излечения этого заболевания, но при этом какие-то близко прилегающие сосуды оказываются повреждены. Говорить, что надо было это предусмотреть?.. Это очень скользкий вопрос, к нему надо подходить надо очень профессионально именно с медицинской точки зрения: была ли это ошибка при принятии решения, при выполнении. Случаются ошибки из-за коммуникации: кто-то что-то сказал, кто-то неправильно понял, выдал не тот инструмент или ввел не то лекарство. И об этом всем мы говорим чаще и чаще", — описал он сложность проблемы.

Андрей Юдин, юрист, депутат Сейма ("Новое Единство") считает, что уголовную ответственность не стоит отменять совсем.

"Врачи хотят, чтобы уголовной ответственности не было совсем, а общество заинтересовано в том, чтобы она работала, как превентивный фактор — чтобы врачи, зная о ней, были более осторожны. Я думаю, изменения в законе возможны, и я вижу решение через определение грубой неосторожности, грубой халатности. Когда очевидно нужно действовать по-другому, а медик проявляет халатность. Скажем, надо было продолжать наблюдать пациента, а медик ушел, оставил пациента и случилось несчастье", — сообщил он Латвийскому Радио 4.