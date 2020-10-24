Дом на улице Александра Чака признан развалиной

Комиссия Рижской думы по деградирующим среду зданиям классифицировала здание по адресу ул. Александра Чака 34 "развалиной категории B" и применила к его владельцам повышенную ставку налога на недвижимость, сообщили в Рижской думе.

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Деградирующее среду здание категории В означает угрожающее людям строение в потенциально опасном техническом состоянии, в котором констатированы очевидно износившиеся строительные конструкции, используется защитная сетка или похожее решение для фасада или других внешних конструкций, имеются повреждения в перекрытии крыши и системе отвода дождевой воды. В стенах здания или на цокольном этаже имеются трещины, сколы штукатурного слоя, вымывание связующих элементов.

Жилой дом является архитектурным памятником местного значения и принадлежит пяти собственникам. Дом находится на участке земли площадью 394 квадратных метров. Департамент имущества Рижской думы неоднократно обращался к собственникам с требованием начать работы по обновлению фасада, однако, ответ получен не был.

Комиссия также приняла решение вычеркнуть из "списка развалин" обновленные здания. Например, постройку на улице Дзирнаву 1, которую признали развалиной в сентябре 2019 года. На данный момент у здания обновлен фасад и с его элементов снята защитная сетка.

Также здание по адресу улица Антонияс 13, которое было признано развалиной в ноябре 2018 года, больше таковым не является - обновлен исторический фасад и устранены другие проблемы. Из списка вычеркнуто также одноэтажное каменное здание на улице Кр. Барона 130, так как его владельцы обновили фасад и предотвратили деградацию здания.