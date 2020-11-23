Дом потребляет больше, чем все жители в сумме? Rīgas ūdens готовит решение проблемы

Rīgas ūdens вмести с обслуживающими дома компаниями ищет способы уменьшить разницу между показаниями счетчиков и реальным количеством потребляемой воды, сообщил представитель предприятия Артур Муцениекс.

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Часто показания общего счетчика дома и сумма показаний счетчиков жильцов квартир отличается. В результате жителям Латвии приходится платить не только за израсходованную ими самими воду, но и за ту, которая пропала непонятно куда.

По инициативе Rīgas ūdens этот вопрос обсуждался с представителями ассоциации обслуживающих дома компаний и была достигнута концептуальная договоренность о создании рабочей группы, которая подготовит поправки к нормативным актам. Делегировать своих представителей в рабочую группу уже согласились LNPAA, Rīgas namu pārvaldnieks и Rīgas Namu apsaimniekotājs.

Будут разработаны единые технические требования для счетчиков и юридических лиц, которые их устанавливают. Rīgas ūdens собирается составить список "проблемных" объектов, где приходилось устранять неполадки во внутренних сетях и усиливать их.

Как отмечают представители обслуживающих компаний, нужна большая вовлеченность жильцов. RNP провел опрос в 500 домах, где разница между показаниями счетчиков составила 20% и более, и только в двух домах жители согласились участвовать в пилотном проекте по замене счетчиков на более точные.

Как сообщалось, Центр защиты прав потребителей выяснил, что многие счетчики Rīgas ūdens работают неправильно. Были проверены счетчики в 28 домах, в 23 из них счетчики оказались неточными. В итоге было констатировано, что 83% рижских счетчиков показывают неправильные данные. Если напор воды меньше, то счетчик показывает расход меньше существующего, если напор большой — больше существующего. Две трети счетчиков завышали количество потребляемой воды.

При проверке также оказалось, что счетчики очень грязные изнутри — вода не фильтруется. Можно бы было поставить фильтры, как рекомендуют производители счетчиков, однако это слишком дорого, и Rīgas ūdens этого не делает.

Предприятию было поручено решить проблему, на него был наложен штраф 1500 евро. Теперь Rīgas ūdens планирует заменить находящиеся в распоряжении предприятия механические измерительные приборы на ультразвуковые счетчики. Уже сейчас запущен пилотный проект, в рамках которого в многоквартирных жилых домах установлено 50 ультразвуковых счетчиков.

В отличие от механических счетчиков, в корпусе ультразвуковых измерительных приборов нет подвижных деталей (в механизме учета воды), поэтому на их точность и работу значительно меньше влияют находящиеся в водопроводе отложения и мелкие частицы. Дополнительный фактор, говорящий в пользу выбора ультразвуковых счетчиков — это их долгий срок службы.

Уже объявлена закупка 341 счетчика — однако быстро решить проблему не выйдет, сейчас предприятием используются 19 544 механических счетчика.