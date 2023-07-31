Домбрава: из-за войны в Латвии уменьшится количество российских "ура-патриотов"
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Готовность латвийских вооруженных сил соответствует существующим рискам безопасности, заявил TV3 председатель комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава (Нацобъединение).

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По его словам, за действиями частной военной компании "Вагнер" в Беларуси стоит Россия со своими интересами, поэтому Латвия внимательно следит за развитием событий в соседней стране и расценивает концентрацию военных сил ближе к Латвии как новые риски безопасности.

Домбрава не видит необходимости предпринимать новые существенные шаги с латвийской стороны, несмотря на движения "вагнеровцев" в Беларуси, хотя определенные риски провокаций в Сувалкском коридоре есть. По его словам, степень готовности латвийских вооруженных сил достаточна для реагирования на существующие риски\и.

Домбрава напомнил, что с начала войны России в Украине как на уровне НАТО, так и на национальном уровне были приняты стратегически важные решения, повышающие готовность реагировать на различные риски.

Он считает, что в результате развязанной Россией войны в Латвии уменьшится количество российских "ура-патриотов", опасных для национальной безопасности страны.

На вопрос, что делается в Латвии по проблеме укрытий, необходимых для гражданской защиты населения, Домбрава ответил, что гражданской защитой государство ранее занималось недостаточно, но новое руководство МВД обещает осенью предложения по решению этой проблемы.

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