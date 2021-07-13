Домбрава: обязательно вакцинироваться должны сениоры и хронически больные, а не представители отдельных профессий

Вакцинацию против Covid-19 нужно сделать обязательной для пожилых людей и людей, страдающих от хронических заболеваний, а не представители отдельных профессий, считает депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава.

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Комментируя намерение правительства ввести обязательную вакцинацию против Covid-19 для ряда профессий, депутат заявил, что ни в коем случае прививки не должны стать обязательными для детей.

Депутат считает, что, если говорить об отдельных профессиях, то можно дискутировать о том, что прививаться обязательно должны люди, которые постоянно сталкиваются в работе с пожилыми людьми. Поскольку именно сениоры считаются самой уязвимой группой риска, то приоритет должен быть отдан им, полагает Домбрава.

Целью должна стать вакцинация почти 100% всех людей, входящих в группы риски.