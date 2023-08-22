Домбрава: предстоящие переговоры с Ринкевичем "ни в коем случае" не означают пятипартийное правительство

Назначенные на среду, 23 августа, переговоры пяти политических сил с президентом страны Эдгаром Ринкевичем "ни в коем случае" не означают совместного правительства из пяти партий. Такую позицию высказал агентству LETA депутат парламента от Национального объединения, глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Домбрава отметил в разговоре с агентством LETA, что на состоявшихся сегодня переговорах президента и Национального объединения такая широкая коалиция не обсуждалась.

В беседе с Ринкевичем, по словам Домбравы, был затронут вопрос идеологических возражений Национального объединения против сотрудничества с "Прогрессивными". На просьбу LETA конкретизировать, в чем суть возражений, Домбрава высказался, приведя сравнение: "с точки зрения национальных интересов" "Прогрессивных", по мнению политика, не следовало бы привлекать к созданию правительства также, как партию "Стабильность".

Национальное объединение примет в среду участие в переговорах, организованных президентом Ринкевичем. Однако само участие еще не означает создание пятипартийного правительства, заверил Домбрава.

Напомним, что президент Эдгар Ринкевич после консультаций о формировании нового правительства со всеми представленными в Сейме партиями, предпримет попытку добиться создания широкой коалиции. В среду, 23 августа, пять политических сил — "Новое Единств", Союз "зеленых" и крестьян, "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные" — вновь приглашены на беседу к президенту.