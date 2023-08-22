Домбрава: предстоящие переговоры с Ринкевичем "ни в коем случае" не означают пятипартийное правительство

Назначенные на среду, 23 августа, переговоры пяти политических сил с президентом страны Эдгаром Ринкевичем "ни в коем случае" не означают совместного правительства из пяти партий. Такую позицию высказал агентству LETA депутат парламента от Национального объединения, глава Комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава.
Домбрава отметил в разговоре с агентством LETA, что на состоявшихся сегодня переговорах президента и Национального объединения такая широкая коалиция не обсуждалась.
В беседе с Ринкевичем, по словам Домбравы, был затронут вопрос идеологических возражений Национального объединения против сотрудничества с "Прогрессивными". На просьбу LETA конкретизировать, в чем суть возражений, Домбрава высказался, приведя сравнение: "с точки зрения национальных интересов" "Прогрессивных", по мнению политика, не следовало бы привлекать к созданию правительства также, как партию "Стабильность".
Национальное объединение примет в среду участие в переговорах, организованных президентом Ринкевичем. Однако само участие еще не означает создание пятипартийного правительства, заверил Домбрава.
Напомним, что президент Эдгар Ринкевич после консультаций о формировании нового правительства со всеми представленными в Сейме партиями, предпримет попытку добиться создания широкой коалиции. В среду, 23 августа, пять политических сил — "Новое Единств", Союз "зеленых" и крестьян, "Объединенный список", Национальное объединение и "Прогрессивные" — вновь приглашены на беседу к президенту.