Домбрава продолжает бороться с "памятниками оккупации", а Петравича — против Стамбульской конвенции

Только около 16.00 в Сейме завершились длившиеся с 9 часов утра ежегодные внешнеполитические дебаты. Большинство выступавших посчитали нужным подчеркнуть, что НАТО и ЕС являютcя гарантами безопасности Латвии, а потому опасаться нечего. Однако нашлись депутаты, позволившие себе менее политкорректные речи или же высказавшие свои опасения в отношении России в более эксцентричной форме.

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Так депутат Сейма от правящего Национального объединения Янис Домбрава заявил, что агенты Кремля практически повсюду — в негосударственных организациях, в масс-медиа — и они используют возможность критиковать Латвию, ее вооруженные силы и пограничников. Вызывают у Домбравы подозрения и граждане России, имеющие вид на жительство в Латвии. От поиска одушевленных врагов депутат перешел в своей речи к памятникам.

"Многие договоры между Латвией и Россией были заключены в условиях большой напряженности. В то время, когда на территории Латвии еще находились войска чужого государства. Вынужденным было и соглашение о сохранении памятников, прославляющих оккупацию. На нашей земле больше нет оккупационных войск, поэтому вопрос в том, как долго мы будем сохранять памятники, прославляющие оккупацию. Если поляки и украинцы способны демонтировать эти объекты, то и Латвия должна уметь делать то же самое", — сказал Домбрава.

В свою очередь, депутат Сейма от "Согласия" Николай Кабанов напомнил министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу ("Новое Единство"), как в прошлом году во время проведения в Риге Чемпионата мира по хоккею глава МИД в компании с мэром столицы Мартиньшем Стакисом (Par!/Прогрессивные) снимали публично национальный флаг Беларуси. "Парадоксально, что в начале 2020 года премьер-министр Кариньш ездил в Минск и подарил президенту Лукашенко майку хоккейной сборной Латвии с номером один и фамилией батьки", — ядовито заметил Кабанов.

Наконец бывший министр благосостояния, а ныне независимый депутат (избрана в свое время от KPV.LV) Рамона Петравича заявила, что не собиралась выступать, но внешнеполитические дебаты превратились в рекламу Стамбульской конвенции и попытки пристыдить депутатов, которые придерживаются консервативных ценностей.

"Неужели Стамбульская конвенция — единственное, чего нам не хватает для полного счастья?", — сетовала депутат: "Разве у нас разрешено насилие? Когда у нас было разрешено насилие в отношении женщин? Мы, в принципе, выполнили все требования и рекомендации, содержащиеся в Стамбульской конвенции. Что именно мешает нам бороться с насилием, и как именно конвенция это решит? За что нам должно быть стыдно? За то, что мы до сих пор верим, что мать ребенка — женщина, а отец — мужчина и никак иначе? Должны ли мы стыдиться того, что у нас нет родителя номер один и родителя номер два? Что у нас есть два пола — женщина и мужчина? Что у нас есть Рождество?"

В завершающем слове глава МИД Эдгар Ринкевич дипломатично поблагодарил всех депутатов и членов Кабинета министров и отметил, что парламенту этого созыва и этому правительству остается провести вместе уже меньше года — в октябре пройдут выборы в 14-й Сейм.