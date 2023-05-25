Домбрава сдержанно оценивает решение NEPLP о наказании Tvnet, но призывает не принижать значимость пережитых Латвией депортаций

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава сдержанно оценивает решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовать портал Tvnet за то, что в интервью прозвучало слово "депортация" в контексте ситуации с гражданами России, которые в случае провала экзамена по госязыку грозит потеря постоянного вида на жительство в Латвии. В то же время Домбрава призывает не допускать принижения пережитых Латвией депортаций и трагедий других народов.

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На вопрос Латвийского радио, когда можно или нельзя использовать слово "депортация" в публичном пространстве, Домбрава ответил, что, по его мнению, очень важен контекст, есть ли грубое сравнение с трагедией, пережитой латвийским народом. Депутат считат, что в этих вопросах "надо провести красные линии". "Есть, конечно, свобода слова, но где-то есть пределы, где это уже глумление над памятью жертв. На мой взгляд, мы все вместе — и политики, и представители масс-медиа — должны стараться придерживаться границ таких дискуссиях", — сказал в интервью Латвийскому радио представитель Нацобъединения.

Напомним, что в цикле программ "Кто вам платит?" русской версии Tvnet было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность!"). В контексте о ситуации с гражданами России, которые сейчас сдают латышский язык, чтобы продлить постоянный вид на жительство, и прозвучало слово "депортация".

По версии NEPLP, по сути поправки к Иммиграционному закону означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страны их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан штрафом в 8500 евро за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".

Фактически решение NEPLP опирается на мнение экспертов о том, что слово "депортация" в Латвии воспринимается в контексте советской оккупации. И сравнение — и соответственно, использование слова "депортация" в отношении нынешних действий государства — дает неправильный контекст.

Решение NEPLP уже осудила Латвийская ассоциация журналистов, международная организация "Репортеры без границ". Портал Tvnet намерен обжаловать решение NEPLP в суде. Организации, объединяющие журналистов, оценивают вердикт надзорного органа однозначно — как покушение на свободу слова. Фактически NEPLP вводит цензуру на использование определенных слов, а также дает журналистам понять, что есть "неподходящие" собеседники.