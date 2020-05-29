Домбрава требует депортировать в Узбекистан агрессивного курьера Wolt, не говорящего по-латышски

Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава написал заявление в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) с предложением аннулировать вид на жительство узбека, устроившего потасовку возле магазина. Об это депутат сообщил порталу Delfi.

В сюжете Bez Tabu было показано, как работник Wolt припарковался возле магазина на месте для инвалидов, а когда ему сделали замечание, устроил потасовку. Он не говорил по-латышски, ругался по-русски и ударил того, кто высказал претензии на тему того, как он паркуется. Он позвал на помощь друзей, которые тоже говорили только по-русски. По словам пострадавшего, они угрожали "порезать и зарезать".

Против гражданина Узбекистана, устроившего конфликт, начато административное дело.

Домбрава призывает PMLP рассмотреть возможность аннулировать вид на жительство агрессивного курьера и требует предоставить детализированную информацию о том, сколько иностранцев работает в Wolt, на каких основаниях они трудоустроены и согласна каким пунктам закона об Иммиграции им выдан вид на жительство.

"Уже не один человек заметил, что компания по доставке еды нанимает на работу граждан третьих стран, но с этим инцидентом они переступили красную линию. Неприемлемо и не может быть приемлемо такое циничное нарушение законов Латвии и угроза другим членам общества. Если иностранец создает угрозу для латвийского общества, то у государства есть основания аннулировать его вид на жительство", — считает Домбрава.