Домбрава: в межвоенный период Латвийская Православная церковь уже была независима, поправки к закону вернут ей самостоятельность

Исторически Латвийская Православная Церковь не подчинялась Москве – в межвоенный период она была суверенной. Поправки к Закону о Латвийской Православной Церкви восстановят прежнюю независимость церкви, заявил депутат Сейма Янис Домбрава (“Национальное объединение”) в беседе с агентством LETA.

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По мнению депутата, поправки к закону о Латвийской Православной церкви, которые внес на рассмотрение президент Латвии Эгилс Левитс — правильный шаг, поэтому "Национальное объединение" законопроект поддержит.

На вопрос, нет ли рисков в том, что государство определяет, кому должна подчиняться церковь, Домбрава ответил отрицательно. Он объснил, что теоретически церковь отделена от государства, но фактически –действует внутри государства, поэтому важно "работать в синергии".

Депутат Юрис Пуце (AP) также считает, что инициатива президента — уместна и своевременна. Он подчеркнул, что законопроект обсуждался с Латвийской православной церковью и Советом национальной безопасности, все обстоятельства были оценены.

Пуце также упомянул о независимом статусе церкви в межвоенный период. Законопроект более четко закрепит правовой статус церкви. "У церквей есть свои законы, и они последовательно согласовывают уставы. Такой порядок установлен законом и существовал всегда", — сказал депутат.

Уже сообщалось, что президент Латвии Эгилс Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо.

Сейчас Латвийская Православная Церковь действует при Московском Патриархате, который в свою очередь поддерживает правящий режим в России и войну против Украины. По словам Левитта, предложенный им закон восстановит исторический статус Латвийской Православной Церкви и исключит любую власть Московского Патриарха над церковью в Латвии.