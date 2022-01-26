Домбровский: Гиргенсу стоит покинуть пост сопредседателя "Республики", чтобы снять тень подозрения

Для того, чтобы снять тень подозрения, Сандису Гиргенсу следует приостановить свое сопредседательство в партии "Республика", сообщил агентству LETA сопредседатель политической силы Вячеслав Домбровский.

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Выражая свое личное мнение и опираясь на публично прозвучавшую информацию, Домбровский признал, что сложившаяся ситуация является "очень большим ударом по репутации новообразованной партии, которая создана на основании высоких стандартов поведения".

"Считаю, что в этой ситуации Сандису Гиргенсу следует сделать две вещи. Во-первых, если на самом деле телефон не был передан Министерству внутренних дел (МВД), когда Гиргенс сложил полномочия министра, он должен возместить стране ущерб в размере стоимости телефона. Во-вторых, пока судебный процесс не завершится результатом, чтобы снять тень серьезного подозрения, Гиргенсу следует приостановить свою деятельность в качестве сопредседателя "Республики"", — указал политик, подчеркнув, что это необходимо для сохранения доверия членов партии и ее сторонников, а также для защиты репутации "Республики".

Передача Nekā personīga на телеканале TV3 сообщила, что в июне 2021 года Гиргенсу пришлось покинуть пост министра и сдать определенные вещи, в том числе купленный за казенные деньги служебный телефон — Apple iPhone XR стоимостью в неполную 1000 евро. Гиргенс захотел оставить телефон себе. Центр информации МВД, который является владельцем телефона, не имеет законного способа, как сотрудники могут оставить выданные вещи для личного пользования. Глава центра после просьбы министра пыталась решить этот вопрос, чтобы по бумагам телефон считался уничтоженным.

Работники центра рассказали, что от должности отстранена начальница Информационного центра Лига Лапиня. Именно она приказала оставить телефон в собственности Гиргенса. Она согласилась, потому что боялась возразить. Центр решил списать смартфон Гиргенса как поврежденный. В решении вопроса участвовали как минимум четыре сотрудника центра и фирма, которая не видела телефон, но подготовила заявление о том, что смартфон поврежден без возможности ремонта.

Телефона нет в вещественных доказательствах, поскольку он утерян. Когда следователе попросили Гиргенса отдать устройство, он сказал, что смартфон выпал из кармана, когда Гиргенс ехал на мотоцикле.

Гиргенс считает уголовный процесс сфабрикованным. Он уверен, что таким образом хотят отомстить ему и честным чиновникам за нарушение традиции нечестных закупок в Информационном центре.