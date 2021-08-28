Домбровский и Гиргенс учредили партию

В воскресенье политики Вячеслав Домбровский и Сандис Гиргенс учредили новую партию "Республика". Они будут ее председателями, а председателем совета партии будет депутат Эвия Папуле, сообщает LETA.

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Членами правления, помимо Гиргенса и Домбровского, будет еще пять человек — присяжный адвокат Александр Казачков, бывший госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития и председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks Александр Антонов, член правления Ditton pievadķēžu rūpnīca Евгений Коршенков и депутаты Сейма Каспар Гиргенс и Эрик Пуценс. Внефракционный депутат Сейма Эвия Папуле (ранее входила в "Согласие"), бывшая заместительница госсекретаря Министерства образования, стала председателем совета партии.

Домбровский в своей речи на учредительном конгрессе (который из-за пандемии проходил онлайн) заявил, что Латвия устала от споров и противопоставлений, а в борьбе с внутренними врагами осталось в стороне экономическое развитие. Гиргенс подчеркнул, что ключевые слова для развития государства — это ответственная налоговая политика, борьба с коррупцией, мудрая дипломатия, образование, здоровое общество и спорт.

В представленной сегодня программе партии описывается план работ по развитию экономики, регионов, поддержке семей, науки, образования, спорта, культуры, внутренней и внешней безопасности, госуправления и юридической сферы.

Партия позиционирует себя как центристскую, прагматическую и профессиональную. За три года политики обещают догнать Литву, за восемь лет Эстонию, а за десять — Швецию.