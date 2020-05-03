Домбровский: кризис Covid-19 ясно показал, что не все люди в Латвии равны перед правительством

Депутат от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский считает, что dо время связанного с Covid-19 кризиса правительство Кришьяниса Кариньша часто демонстрировало способность учиться на ошибках и менять изначально взятый курс. "Поэтому есть основания надеяться, что правительство сможет критически оценить и пересмотреть свой курс в сфере народного хозяйства и социальной сфере", — заявил Домбровский.

"Этот кризис ясно показал, что не все люди в Латвии равны перед правительством", — пишет представитель "Согласия". Отсутствие поддержки или ее низкий уровень часто обосновывается тем, что работодатели и работни платили мало налогов. "Многим такое обоснование в первый момент казалось логичным — почему те, кто платят налоги должны оказывать поддержку тем, что уходил от уплаты налогов: Однако с такой установкой можно очень быстро ударить лицом в грязь", — указывает Домбровский и перечисляет свои доводы, которые мы приводим ниже.

"Во-первых, насколько точно можно констатировать факт неуплаты налогов? Понятно, что для СГД главный критерий — налоги на рабочую силу. И хотя они составляют половину от общих запланированных налоговых доходов, это все-таки не все налоги. Оценивать уплату только по налогам на рабочую силу — неверно.

Во-вторых, кто в первую очередь несет ответственность за уплаченные налоги на рабочую силу? Работодатеь или работник? По мнению VID — администратора пособий по простою — работник (получатель пособия) должен взять на себя ответственность за прежние нарушения своего работодателя. Например, за налоговые задолженности, штрафы, примененные к членам правлений и так далее. Работники общественного сектора в то же время финансово не несут солидарную ответственность, к примеру, за нарушения своего министра, политические долги (невыполненные обещания) избирателям и так далее.

В-третьих, вряд ли эпидемия — это подходящее время для воспитания неплательщиков налогов. Если человек потерял работу, если у него нет сбережений, если ему отказано в пособии по простою или оно выплачено в размере 4 евро. Не будет никакого #paliecmājās (#останьсядома). И чем больше таких людей, тем труднее остановить распространение вируса. Если ограничения и простой большей части народного хозяйства продлится, это коснется абсолютно всех.

И наконец — "воспитатели" рискуют достичь прямо противоположного эффекта, укрепив убежденность неплательщиков налогов в то, что в этом государстве каждый сам за себя", — подытожил Домбровский.

Политик считает, что нынешний кризис — "возможность для государства, как говорил классик, начать с себя".