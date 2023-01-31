Домбровскис: обход санкций — это уголовное преступление, оно ведет к конфискации активов
Foto: LETA

Обход санкций лицами, на которых наложены санкции — уголовное преступление европейского уровня. Оно может привести к конфискации активов, подчеркнул в передаче "Сегодняшний вопрос" (Šodienas jautājums) на LTV исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии и комиссар по торговым делам Валдис Домбровскис.

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В ноябре прошлого года Еврокомиссия постановила конфисковать замороженные российские активы и направить их Украине для компенсации нанесенного ущерба. На вопрос о том, не приведет ли это к судебным делам, Домбровскис ответил, что сейчас над этим идет работа. Сейчас активы можно конфисковать на основании решений в рамках уголовных процессов в тех странах, где эти активы физически находятся.

Сейчас оценивается возможность конфисковывать активы на базе международного трибунала, который будет выносить приговоры по военным преступлениям России.

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