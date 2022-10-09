Домен Covidpass.lv теперь можно купить на российском сайте

Сайт Covidpass.lv, где раньше нужно было оставлять свои данные после путешествия, не работает с марта, а домен теперь можно купить на российском сайта DomainParking.ru, сообщает передача "Панорама" на LTV.

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Если открыть сайт Covidpass.lv, появляется информация, что этот адрес можно купить на сайта DomainParking.ru. Он продается с 29 сентября, а в окошке "цена" указано, что цена обсуждаема.

Представители МВД объяснили журналистам, что по техническим причинам не продлили использование домена, и в результате его зарегистрировал на свое имя кто-то другой. Руководитель Отдела контроля качества информационного центра МВД Артур Балтацис рассказал, что сейчас МВД сотрудничает с регистром доменных имен ".lv", чтобы больше не случалось ситуаций, когда частное лицо использует государственный домен. Он отметил, что смена владельца домена не дала никому доступа к системе, которая все еще находится в ведомстве МВД.