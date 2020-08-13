Донорам крови будут делать анализ на антитела к Covid-19
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Государство нашло возможность дополнительно к обязательным анализам делать всем донорам крови анализ на антитела к Covid-19, сообщили в Государственном центре доноров крови.

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Такая возможность будет предлагаться всем донорам. Результаты тестирования будут анонимно передаваться Центру профилактики и контроля заболеваний для оценки общих тенденций и коллективного иммунитета.

Донорам с достаточным уровнем антител предложат стать донорами реконвалесцентной плазмы, которая используется как один из возможных способов лечения больных с тяжелым протеканием Covid-19. Этот метод уже применяется в некоторых странах и активно изучается, сообщили в центре доноров крови.

Также центр приглашает сдавать плазму тех, кто переболел Covid-19, не ранее чем через 28 дней после отрицательного анализа на коронавирус. Записаться можно по бесплатному телефону 80000003 каждый рабочий день с 8.30 до 17.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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