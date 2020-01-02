Донорские почки из Латвии доставили вертолетом в Каунас, чтобы спасти двух литовцев

В канун Нового года вертолет ВВС Литвы доставил донорские почки из Латвии в Литву. "Сейчас еще продолжаются обследования и трансплантации. Надеемся, что это поможет выздоровлению двух жителей Литвы", — сообщила пресс-секретарь Национального бюро трансплантологии Литвы Раса Пекарскене.

Министерство обороны Литвы сообщило в среду, что 31 декабря примерно в 16:45 военно-воздушные силы Литвы получили запрос от Национального бюро трансплантологии о срочной доставке донорского органа из Лиепайской больницы в клинику Каунаса.

К операции по доставке был привлечен вертолет ВВС AS-365, дежуривший на 2-м Каунасском поисково-спасательном посту. 1 января в 00:36 после успешного завершения задачи вертолет AS-365 вернулся на пост.