Донорский центр просит жертвовать кровь нулевой группы

Государственному центру доноров крови не хватает крови нулевой группы, особенно с отрицательным резус-фактором. Также не хватает крови группы А с обоими резус-факторами, сообщила агентству LETA представитель центра Илзе Бергмане.

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Кровь можно сдать в Донорском центре на улице Селпилс, 9, в донорских пунктах на улице Меркеля, 11, и в больнице Gaiļezers на улице Гиппократа, 2, а также в выездных донорских пунктах, список которых можно посмотреть на сайте Донорского центра.

На этой неделе выездные пункты будут организованы в том числе возле крупных торговых центров в Риге — Sky&More, IKEA и Riga plaza.

Донор должен иметь с собой удостоверяющий личность документ.