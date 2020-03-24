Доплаты для медиков, участвующих в ограничении Covid-19, составят до 50%

Во вторник, 24 марта, правительство концептуально договорилось обеспечить доплаты медикам, работа которых связана с ограничением и предотвращением последствий коронавируса. Как сообщает LETA со ссылкой на заявление главы Минздрава Илзе Винькеле, в марте планируется обеспечить доплаты в размере до 50% от основной суммы зарплаты.

Винькеле отметила, что это можно назвать "Спасибо!", высказанным медикам, специалистам по общественному здоровью, фармацевтам и персоналу. При этом "Спасибо!" выражено в конкретных цифрах. Доплаты будут выделяться на протяжении как минимум трех месяцев, начиная с марта. Их размер будет зависеть от рабочей нагрузки и может достигать 50% от зарплаты в марте. В апреле и мае — до 20%, так как в связи с распространением Covid-19 потребуются усилия большего числа медиков.

Доплаты получат медики Службы неотложной медицинской помощи, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты Группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, лабораторий и приемных отделений.

По словам Винькеле, найдена возможность для финансовой благодарности фармацевтам и их помощникам. В целом кризисные доплаты могут составить 8 млн евро в течение трех месяцев. Окончательное решение правительство примет на заседании в четверг.