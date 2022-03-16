Доплаты педагогам за Covid-19 будут. Но этого мало — профсоюз готовятся к осенней акции протеста

Сегодня латвийские учителя могут определиться с формой и сроками проведения акции протеста. Накануне правительство утвердило график доплат учителям за работу во время пандемии, но принятые решения Профсоюз работников образования считает непропорционально маленькими и нечестными относительно того, что за все время пандемии получают остальные работники госсектора, сообщает программа "Домская площадь" Латвийского радио-4.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник, 15 марта, правительство поддержало предложение Министерства образования и науки о выделении единовременного финансирования в размере 8 798 402 евро для предоставления премий учителям за работу во время Covid-19. Из решения правительства следует, что дошкольным, основным, средним, профессионально-техническим, профориентационным учебным заведениям, а также учреждения образования по интересам будет суммарно выделено 8 198 132 евро, высшим учебным заведениям — 600 270 евро.

Решение о том, кто из педагогов получит премии, принимает руководитель учебного заведения. В эфире "Домской площади" глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага рассказала о том, какие суммы могут получить на практике педагоги: "Я думаю, многие учителя будут разочарованы. Доплата за весь период чрезвычайной ситуации составит около 100 евро и даже меньше — выводы об этом каждый может сделать сам. Трудно об этом говорить, когда рядом война и умирают люди, но мы же знаем, что зарплаты повысятся у многих, работающих в госсекторе. Где тогда солидарность?".

По словам Ванаги, педагоги дошкольного обучения в течение многих лет работают больше своих коллег, а доплата им — меньше. Поэтому сейчас профсоюз готовит документы в Конституционный суд, и вскоре будет утверждена форма пикета. Инга Ванага надеется, что до этого не дойдет, но предполагает, что акция протеста может состояться в начале осени.

Сегодня Профсоюз работников образования задаст министру образования вопрос о том, как долго у работающих в секторе образования будут требовать ковид-сертификаты. В соседних Литве и Эстонии они уже не нужны: "Нельзя принимать такие решения, основываясь на политические тенденции — должен быть профессиональный анализ и мнения экспертов", — считает Ванага.