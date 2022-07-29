Допустят ли до выборов? Русский союз Латвии подал списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма

Русский союз Латвии (РСЛ) в условиях, когда комиссия Сейма по национальной безопасности готовится дать оценку инициативе прекратить его деятельность, подал списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма. В своей предвыборной программе РСЛ утверждает, что является партией, представляющей интересы русской общины Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кто локомотивы?



Рижский список РСЛ возглавит нынешний депутат Рижской думы, сопредседатель правления партии, а также бывший европарламентарий и биолог по образованию Мирослав Митрофанов. За ним следует депутат столичного самоуправления и специалист по недвижимости Инна Дьери и член Партии Центра, публицист Нормундс Гростиньш.

В свою очередь, в списке по Видземе первым номером числится депутат Олайнской краевой думы, предприниматель Андрис Вурчс. Вторым номером по Видземе будет баллотироваться руководитель проектов и общественный активист Максим Жданов, а за ним следует специалист по мехатронике Александр Клапин.

Лидером земгальского списка объявлен юрист, руководитель Фонда исторического наследия и депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор. Под вторым номером в списке РСЛ по Земгале на выборах будет стартовать руководитель культурного центра "Лад" Людмила Ушакова.

Латгальский список РСЛ возглавит юрист и исполнительный директор IT-компании Екатерина Стехновская-Славская, за ней следует предприниматель, общественный деятель и помощник вице-мэра Даугавпилса Дмитрий Рыбников, а третьим номером указан специалист по компьютерной технике Юрис Алексеев.

Тем временем, в Курземе лидером списка станет журналист Елена Осипова.

Что обещают?

В программе сказано, что "Русский союз Латвии — это партия, представляющая интереса русской общины Латвии" и "единственная партия, которая в обстоятельствах 2022 года способна защищать интересы своих избирателей в парламенте".

В сфере межэтнических отношений РСЛ обещает:

отстаивать право на свободное использование русского и иных языков в системе образования на всех уровнях;

остановить кампанию по сносу памятников, посвященных жертвам и солдатам Второй Мировой войны;

содействовать присвоению гражданства Латвии всем негражданам; хотя бы обеспечить негражданам право голосовать на выборах в самоуправления и Европарламент;

отменить преамбулу к Сатверсме, "устанавливающую приоритет одного этноса над интересами народа Латвии";

добиться политической нейтральности Служы государственной безопасности и Национального совета про электронным средствам массовой информации.

Вторая часть программы РСЛ посвящена социально-экономической проблематике и в целом совпадает с тональностью обещаний других оппозиционных партий: снижение НДС на отопление, товары первой необходимости и продукты питания до 5%, на обслуживания жилья — до 12%; индексация пенсий и повышение минимальной зарплаты пропорционально инфляции; отмена всех штрафов, связанных с сертификатами Covid-19; обеспечение бесплатного питания в детсадах и в школах до 9-го класса.

Каковы шансы?

На минувших выборах в Сейм РСЛ не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент — партия набрала лишь 3,2% голосов.

Согласно результатам опроса SKDS, в июне за РСЛ были готовы отдать свои голоса 2,4% респондентов. При таких результатах партия не пройдет в Сейм, но сможет получить государственное финансирование.

Однако после военного вторжения России в Украину в предвыборную повестку дня был включен вопрос о прекращении деятельности РСЛ. Комиссия Сейма по национальной безопасности должна в ближайшее время дать оценку инициативе граждан "Об едином обществе без Русского союза Латвии". Ранее Бюро по борьбе и предотвращению коррупции приняло решение не перечислять РСЛ госфинансирование.