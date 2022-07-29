Допустят ли до выборов? Русский союз Латвии подал списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма

Русский союз Латвии (РСЛ) в условиях, когда комиссия Сейма по национальной безопасности готовится дать оценку инициативе прекратить его деятельность, подал списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма. В своей предвыборной программе РСЛ утверждает, что является партией, представляющей интересы русской общины Латвии.
Кто локомотивы?
Рижский список РСЛ возглавит нынешний депутат Рижской думы, сопредседатель правления партии, а также бывший европарламентарий и биолог по образованию Мирослав Митрофанов. За ним следует депутат столичного самоуправления и специалист по недвижимости Инна Дьери и член Партии Центра, публицист Нормундс Гростиньш.
В свою очередь, в списке по Видземе первым номером числится депутат Олайнской краевой думы, предприниматель Андрис Вурчс. Вторым номером по Видземе будет баллотироваться руководитель проектов и общественный активист Максим Жданов, а за ним следует специалист по мехатронике Александр Клапин.
Лидером земгальского списка объявлен юрист, руководитель Фонда исторического наследия и депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор. Под вторым номером в списке РСЛ по Земгале на выборах будет стартовать руководитель культурного центра "Лад" Людмила Ушакова.
Латгальский список РСЛ возглавит юрист и исполнительный директор IT-компании Екатерина Стехновская-Славская, за ней следует предприниматель, общественный деятель и помощник вице-мэра Даугавпилса Дмитрий Рыбников, а третьим номером указан специалист по компьютерной технике Юрис Алексеев.
Тем временем, в Курземе лидером списка станет журналист Елена Осипова.
Что обещают?
В программе сказано, что "Русский союз Латвии — это партия, представляющая интереса русской общины Латвии" и "единственная партия, которая в обстоятельствах 2022 года способна защищать интересы своих избирателей в парламенте".
В сфере межэтнических отношений РСЛ обещает:
- отстаивать право на свободное использование русского и иных языков в системе образования на всех уровнях;
- остановить кампанию по сносу памятников, посвященных жертвам и солдатам Второй Мировой войны;
- содействовать присвоению гражданства Латвии всем негражданам; хотя бы обеспечить негражданам право голосовать на выборах в самоуправления и Европарламент;
- отменить преамбулу к Сатверсме, "устанавливающую приоритет одного этноса над интересами народа Латвии";
- добиться политической нейтральности Служы государственной безопасности и Национального совета про электронным средствам массовой информации.
Вторая часть программы РСЛ посвящена социально-экономической проблематике и в целом совпадает с тональностью обещаний других оппозиционных партий: снижение НДС на отопление, товары первой необходимости и продукты питания до 5%, на обслуживания жилья — до 12%; индексация пенсий и повышение минимальной зарплаты пропорционально инфляции; отмена всех штрафов, связанных с сертификатами Covid-19; обеспечение бесплатного питания в детсадах и в школах до 9-го класса.
Каковы шансы?
На минувших выборах в Сейм РСЛ не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент — партия набрала лишь 3,2% голосов.
Согласно результатам опроса SKDS, в июне за РСЛ были готовы отдать свои голоса 2,4% респондентов. При таких результатах партия не пройдет в Сейм, но сможет получить государственное финансирование.
Однако после военного вторжения России в Украину в предвыборную повестку дня был включен вопрос о прекращении деятельности РСЛ. Комиссия Сейма по национальной безопасности должна в ближайшее время дать оценку инициативе граждан "Об едином обществе без Русского союза Латвии". Ранее Бюро по борьбе и предотвращению коррупции приняло решение не перечислять РСЛ госфинансирование.