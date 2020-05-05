Дорога из Елгавы в Ригу занимает на полчаса больше времени из-за ремонта

Автобус из Елгавы в Ригу едет на 30 минут дольше из-за ремонта Елгавского шоссе, сообщает LETA со ссылкой на данные самоуправления.

Шоссе ремонтируют на участке от моста через Мису до Яунолайне. Движение открыто только по одной стороне, скорость ограничена до 70 километров в час. Поэтому путь по этому участку занимает больше времени, чем обычно, и автобусы могут опаздывать на полчаса.

"Самые большие проблемы были в первые два дня, когда организация движения только изменилась, и водители еще не привыкли. Обычно наш автобус в Ригу или обратно едет 55 минут, но в прошлую среду и четверг были отдельные рейсы, которые прибыли на Рижский автовокзал через полтора или даже два часа. На этой неделе ситуация уже улучшилась", — пояснил член правления Елгавского автобусного парка Гинтс Буркс.

Пассажирам стоит учитывать, что рейсы, которые выезжают до 7-8 утра и после 16:00, будут опаздывать до получаса.