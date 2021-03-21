Дороги на большой части территории Латвии заснежены и обледенели

На большой части территории Латвии снег и обледенение затрудняет движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщает утором в воскресенье Latvijas Valsts ceļi.
Для улучшения условий езды на дорогах работают 158 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение затруднено по Таллинскому шоссе, Видземскому шоссе, Валмиерскому шоссе, Рижской объездной дороге и Даугавпилсскому шоссе.
Водители должны быть особенно осторожны на участке Елгавского шоссе от Елгавы до Мейтене, а также на участках Лиепайского шоссе от Каги до Апшупе и от Блидене до Скрунды.
Движение осложнено на участке Вентспилсского шоссе от Стразде до Усмы, Резекненском шоссе, Даугавпилсской и Резекненской объездной дороге, Кокнесском шоссе и дороге Гребнево-Медуми.
На региональных автодорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Кулдиги, Лиепаи и Вентспилса.