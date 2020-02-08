Дороги в Латгале и части Видземе заснежены и обледенели

Сегодня утром из-за обледенения и снега затруднены условия движения по некоторым главным государственным и региональным автодорогам в восточной части Латвии.

В Латгале условия вождения затруднены на всех крупных автодорогах, а в Видземе — на участке Валмиерского шоссе от Стренчи до Валки, на участке Видземского шоссе от поворота на Рауну до Вецлайцене, на автодороге P27, соединяющей Смилтене и Гулбене, а также на участке автодороги P37 от Смилтене до Мадоны.

На региональных автодорогах движение затруднено в окрестностях Алуксне, Балви, Цесиса, Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Краславы, Лимбажи, Лудзы, Мадоны, Огре, Прейли и Резекне.

Скользкие участки дорог обрабатываются антиобледенительными материалами, в этих работах задействованы 77 единиц зимней техники.